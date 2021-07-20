Умер российский шансонье Геннадий Жаров, автор песни «Ушаночка» Фото: официальный сайт Геннадия Жарова

Умер известный российский шансонье Геннадий Жаров. Певец скончался в возрасте 72 лет, сообщается в Instagram-аккаунте «Радио Шансон».

«Радио Шансон» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье», – сказано в сообщении.

В 1968 году Геннадий Жаров окончил Химический техникум, после чего был призван на службу в армию в войска ПВО. Там он играл в вокально-инструментальном ансамбле басистом. Первые песни Жаров начал писать в начале 70-х годов, затем часто выступал на различных музыкальных фестивалях.

В 80-годах певец сочинил известные любителям шансона песни «Ушаночка» и «Аксинья», с которыми занял первое место на фестивале авторской песни. Широкую известность Жарову принес альбом «Ушаночка», вышедший в 1990 году.