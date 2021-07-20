Азербайджан изменил правила въезда для россиян, прибывающих воздушным транспортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан изменил правила въезда для россиян, прибывающих воздушным транспортом. Теперь гражданам старше 18 лет нужно будет предъявлять ковид-паспорта, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.

Россияне, прибывающие в Азербайджан, должны при въезде в страну показать документ о полной вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позже чем за 72 часа до вылета. Тест на коронавирус граждане России и все иностранцы должны будут оплатить сами, сказано на сайте Росавиции.

Иностранцам от года до 18 лет разрешено прибывать в Азербайджан без ковид-паспортов, но со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. Что касается граждан Азербайджана, им также можно приезжать только с документом, подтверждающим отрицательный тест на COVID-19.

Как писал сайт kp.ru. сейчас из России можно улететь в 40 стран мира, в том числе Азербайджан, Грецию, Египет, Турцию, Тунис и другие.