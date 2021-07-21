При затоплении метро в Китае погибли не менее 12 человек

Наводнение в китайской провинции Хэнань Фото: REUTERS

20 июля в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) из-за сильных ливней затопило метро, когда там было очень много людей. В результате погибли как минимум 12 человек, еще пятеро пострадали. Из затопленного тоннеля спасатели эвакуировали около 500 пассажиров и сотрудников метрополитена.

Об этом местные власти сообщили на своей странице в соцсети Weibo. Уточняется, что затопило участок между станциями «Хайтаньсыцзе» и «Шакоулу» пятой линии городского метро, в тот момент в тоннеле находился поезд с людьми, пришлось обесточить ветку и остановить движение.

В интернете были опубликованы кадры, как перепуганные пассажиры в заблокированных вагонах стоят по грудь в воде.

Кроме того, наводнение в провинции Хэнань разрушило плотину, вода хлынула на улицы городов. Власти региона ввели первый уровень ЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 19 июля Киев накрыл ураган с мощным ливнем, были затоплены две станции метро украинской столицы.