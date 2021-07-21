На открытии Олимпиады в Токио делегацию США возглавит первая леди Джилл Байден

Первая чета США – Джозеф и Джилл Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит супруга президента США Джо Байдена, первая леди Америки Джилл Байден. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Японию для участия в церемонии открытия и мероприятиях летней Олимпиады в Токио начиная с пятницы, 23 июля 2021 года. Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, торжественная церемония открытия летних Олимпийских Игр в столице Японии состоится 23 июля, однако организаторы из-за ситуации с распространением коронавируса решили сильно сократить число высокопоставленных гостей, которые смогут ее посетить.

Побывать на церемонии открытия смогут меньше тысячи человек – только высокопоставленные гости из-за рубежа и японцы, связанные с организацией спортивного мероприятия. Рядовых зрителей ни на открытии, ни на закрытии Игр не будет.