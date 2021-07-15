На открытие Олимпиады в Токио пустят меньше тысячи гостей

Олимпиада в Токио из-за ситуации с распространением коронавируса пройдет без зрителей Фото: REUTERS

Организаторы Олимпиады в Токио из-за ситуации с распространением коронавируса решили сильно сократить число высокопоставленных гостей, которые смогу посетить торжественную церемонию открытия летних Олимпийских игр в японской столице.

Если изначально предполагалось, что церемонию посетят около десяти тысяч зрителей, то теперь было принято решение ограничить число людей на трибунах, и побывать на церемонии открытия смогут меньше тысячи человек – только высокопоставленные гости из-за рубежа и японцы, связанные с организацией спортивного мероприятия. Рядовых зрителей ни на открытии, ни на закрытии Игр не будет, передает агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что с 12 июля в стране вводится режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Поэтому Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, такое решение было принято на онлайн-конференции оргкомитета Олимпиады, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей японской столицы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, летние Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года, но название турнира остается тем же, что и в прошлом году: «Токио – 2020».