ВОЗ намерена к сентябрю 2022 года вакцинировать 70% населения Земли

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что главной целью Организации в борьбе с коронавирусом является вакцинация 70% населения Земли к сентябрю 2022 года. По его словам, только так можно «положить конец пандемии».

«Наша цель – вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии», - заявил Гебрейесус на брифинге во вторник, 20 июля.

Он отметил, что для итого, чтобы реализовать эту цель и уже через год с небольшим привить от коронавируса 70% человечества, Организации понадобится 11 миллиардов доз вакцин.

«Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», - подытожил глава ВОЗ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Тедрос Гебрейесус говорил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса. Он пояснил, что сейчас одни страны, у которых есть вакцины против COVID-19, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этой инфекцией, «сталкиваются с волнами госпитализации и смертей», ситуация усугубляется новыми штаммами вируса.