Более 830 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды Фото: REUTERS

Дождь, гроза и сильные порывы ветра привели к прекращению энергоснабжения 838 населенных пунктов в 13 украинских регионах. Об этом в среду, 21 июля, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов», - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, больше всего пострадали центральные регионы Украины. В Полтавской области без электроснабжения остались 194 населенных пункта, в Кировоградской области электричества нет в 158 населенных пунктах, в Черкасской - 157, в Киевской - 121, в Днепропетровской – 38, в Хмельницкой области – 37. Кроме того, пострадали Одесская, Николаевская, Винницкая, Сумская, Черниговская, Черновицкая и Запорожская области.

В ГСЧС заявили, что на данный момент бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения в пострадавших регионах.

Напомним, в понедельник, 19 июля, ураган накрыл Киев. Как писал сайт kp.ru, в результате непогоды две станции метро украинской столицы были закрыты на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли.