Около 200 тысяч человек эвакуировали из-за наводнения в Китае Фото: REUTERS

Около 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Китая Хэнань, эвакуированы из-за наводнения. Об этом говорится в заявлении муниципальных властей, которое опубликовано в среду, 21 июля.

«По данным на 07:00 по местному времени (02:00 мск), число пострадавших от стихийного бедствия в Чжэнчжоу достигло 36 тысяч, около 200 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения эвакуировано около 100 тысяч жителей. Население города составляет примерно 12,6 млн человек.

Согласно приведенным данным, за последние сутки в Чжэнчжоу выпало около 457,5 мм осадков. По оценкам метеорологов, годовая норма осадков в этом городе составляет примерно 640,8 мм.

Продолжающиеся несколько дней ливни в провинции Хэнань привели к паводкам. В результате прорыва плотины на одном из водохранилищ власти провинции объявили первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС Китая повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 20 июля, в китайском городе Чжэнчжоу из-за сильных ливней затопило метро, когда там находилось очень много людей. В результате погибли 12 человек, еще пятеро пострадали.