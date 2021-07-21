Мосгорздрав: "Эпиваккороны" в Москве хватит только тем, кто делает вторую инъекцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в Москве хватит только тем, кто собирается делать вторую инъекцию. Такое заявление сделали в Мосгорздраве.

Как уточнили в московском департаменте здравоохранения, информация о появлении в общем доступе вакцины «ЭпиВакКорона» в столичных прививочных пунктах не является достоверной, препарат будет использоваться только для тех граждан, которые ранее получили первый компонент.

«В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом», - говорится в заявлении.

Напомним, в Москве временно приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 1 июля. Как сообщил мэра столицы Сергея Собянина, в настоящее время препарат в прививочных пунктах столицы закончился.