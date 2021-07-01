В Москве приостановили вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» Фото: REUTERS

В Москве временно приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в настоящее время вакцина «ЭпиВакКорона» в прививочных пунктах столицы закончилась. Поставка следующей партии препарата ожидается.

Ранее в Москве приостанавливали запись на вакцинацию «КовиВаком», поскольку препарат в столице закончился. В конце июня вакцина «КовиВак» снова стала доступна в поликлиниках столицы.

Как писал сайт kp.ru, с 1 июля 2021 в Москве началась запись на ревакцинацию от коронавируса. По словам Собянина, сегодня сделать ревакцинацию от COVID-19 можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля будет открыта запись в городских поликлиниках.

Напомним, в среду, 30 июня, Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения против коронавирусной инфекции и направил их в российские регионы. В ведомстве заявили, что если при первичной вакцинации от коронавируса были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.