Россия усилит базу в Таджикистане новыми БМП на фоне ситуации в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российскую военную базу в Таджикистане усиливают модернизированной бронетехникой на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин, до конца июля этого года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что в итоге «позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке».

Пресс-служба ЦВО отметила, что новые боевые машины необходимы для замены устаревших образцов техники. Как уточняется, БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, которая позволяет командиру и наводчику действовать как единое целое и в дневное, и в ночное время. Кроме того, новая бронетехника оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, а также новой радиостанцией Р-168 «Акведук», которая может устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия.

Напомним, накануне во вторник, 20 июля, неизвестные боевики выпустили несколько ракет по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле. Ранее «Талибан» заявил о взятии под контроль стратегического пункта на границе с Пакистаном. До этого талибы* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, заняв территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация