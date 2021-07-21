В Совфеде предложили штрафовать или арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам

В Совете федерации предложили штрафовать или арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам Фото: Артем КИЛЬКИН

Сенатор Андрей Кутепов разработал проект закона, согласно которому предлагается наказывать административным арестом или штрафом за неуплату алиментов бывшим супругам.

В разговоре с журналистами автор инициативы отметил, что сейчас предусмотрена административная ответственность только за неуплату алиментов детям или нетрудоспособным родителям. При этом в Семейном кодексе указано, что право на алименты имеет и бывший супруг.

- Законопроект предлагает дополнить категории лиц, неуплата средств на содержание которых служит основанием привлечения к административной ответственности, категорией "бывший супруг", — рассказал Кутепов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала оценить ситуацию с начислением пособий на ребенка 8-17 лет родителям, которые смогли урегулировать вопрос получения алиментов в досудебном порядке. Бессараб объяснила, что с 1 июля в силу вступило постановление, в соответствии с которым родителям, получающим алименты по суду, положено пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. При этом в документе ничего не говорится о пособии для родителя, который получает алименты, поскольку смог договориться с бывшим супругом в досудебном порядке.