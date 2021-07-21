Более половины работников готовы вакцинироваться, чтобы не было проблем с отпуском Фото: Евгения ГУСЕВА

65% представителей рабочих профессий планируют выездной отпуск на лето 2021 года. Четверть респондентов намерены отдохнуть на даче, а 19% будут проводить время дома.

Россияне рассматривают различные варианты отдыха: 13% опрошенных поедут в Крым, каждый десятый проведет время в походе с палаткой. Такой вид туризма наиболее популярен у мужчин, сообщает Life.ru.

8% отправятся отдыхать на курорты Краснодарского края и только 6% поедут за границу. При этом каждый третий отказался в этом году от отдыха из-за подорожания туров.

Что касается способа передвижения, то 43% поедут на отдых на машине, остальные будут добираться общественным транспортом. Абсолютное большинство россиян (83%) планируют досуг самостоятельно, а не через турагентства.

Большинство опрошенных ради поездки в отпуск готовы вакцинироваться от ковида, чтобы без проблем заселиться в гостиницы и отели.

11% уже прошли вакцинацию и только треть откажутся от отпуска, но не согласятся на прививку.

Что касается бюджета отпуска, то половина опрошенных (50%) готовы потратить на отдых 20 тысяч рублей. 28% намерены уложиться в бюджет от 20 до 40 тысяч рублей и только каждый четвертый может потратить на отдых более 40 тысяч рублей.

Такие данные были получены по итогам опроса, проведенного "VK Работа" и ResearchMe среди представителей рабочий профессий.