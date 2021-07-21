Десять человек пострадали при стрельбе на пляже на юге Италии

На юге Италии десять человек пострадали при стрельбе на пляже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В южной итальянской области Апулия десять человек пострадали при стрельбе на пляже. Об этом сообщает местное издание la Repubblica.

Инцидент произошел в ночном заведении на пляже в городе Таранто, где в ходе вечеринки произошел конфликт между двумя группами студентов. На момент стрельбы в здании находилось около 300 человек.

В результате произошедшего пострадали девушки и мужчины в возрасте от 18 до 28. Девять из них получили легкие травмы и ранения, еще один находится в тяжелом состоянии, но угрозы для его жизни нет.

Сейчас сотрудники местных правоохранительных органов разыскивают стрелявшего.

Ранее в Вашингтоне возле бейсбольного стадиона Nationals произошла стрельба. Инцидент произошел во время матча команд "Сан-Диего Падрес" и "Вашингтон Нэшионалс". Встреча была прервана, зрителей спешно вывели со стадиона. Как отметили правоохранители, ведется "активное расследование".