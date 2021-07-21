Япония договорилась о взаимном признании паспортов вакцинации с пятью странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония на сегодняшний день согласовал вопрос о взаимном признании и использовании паспортов вакцинации с пятью странами. Об этом в среду,21 июля, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

«К настоящему моменту на основе законодательств соответствующих стран мы договорились с Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией», - заявил генеральный секретарь правительства, отметив, что японские граждане будут освобождены от карантина по прилете в данные страны.

В то же время, по данным источника агентства kyodo, на данный момент паспорта будут действовать только в одностороннем порядке, договоренность о признании японкой стороной аналогичных документов пока не достигнута.

Напомним, в начале июля 2021 Япония ужесточила меры на въезд из 41 страны и региона, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Позже страна японские власти еще ужесточили ограничения для прибывающих в страну из российской столицы, указав на распространение в городе мутации штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность».