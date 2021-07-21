Число погибших из-за наводнения в Китае выросло до 25 человек

В Китае число погибших из-за наводнения выросло до 25 человек Фото: REUTERS

Как минимум 25 человек погибли, еще семь считаются пропавшими без вести в результате наводнения в китайской провинции Хэнань. Об этом рассказал представитель провинциального департамента водного хозяйства Шэнь Цзивэй.

- По состоянию на данный момент в результате проливных дождей уже погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести... В настоящий момент эвакуированы более 160 тысяч человек, — сказал он.

До это появилась информация о 12 погибших при затоплении поезда в тоннеле метро в Чжэнчжоу.

Ранее около 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Китая Хэнань, были эвакуированы из-за наводнения.

Продолжающиеся несколько дней ливни в провинции Хэнань привели к паводкам. В результате прорыва плотины на одном из водохранилищ власти провинции объявили первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС Китая повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.