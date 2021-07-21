Песков: Россия вместе с партнерами следит за ситуацией в Афганистане Фото: Александр КОЦ

Москва совместно с партнерами из других стран внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что обстановка в Афганистане остается весьма тревожной.

«Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности», - отметил представитель Кремля в ходе пресс-конференции в среду, 21 июля.

По его словам, Россия следит за происходящим совместно с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также со странами, граничащими с Афганистаном. «Находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, накануне Россия сообщила об усовершенствовании своей военной базы в Таджикистане при помощи модернизированной бронетехники. Уточнялось, что все это происходит на фоне обострения ситуации в Афганистане.