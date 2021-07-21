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В мире21 июля 2021 15:04

Лукашенко готов помочь Европе с нелегальной миграцией

Ранее в Белоруссии была задержана группа из Ирака, нарушившая государственную границу
Анастасия РЫШКОВА
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Лукашенко готов помочь Европе с нелегальной миграцией.

Лукашенко готов помочь Европе с нелегальной миграцией.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что готов помочь Европе в вопросе нелегальной миграции. С таким заявлением глава государства выступил перед журналистами в среду, 21 июля.

По его словам, Европе также необходимо предоставить факты, которые подтверждают их нападки о наплыве мигрантов из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее Европу о возможном ухудшении проблем с мигрантами.

20 июля белорусские пограничники задержали несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, которые пересекли границу из Литвы. По их словам, их не кормили, заставляли давать ложные показания против белорусских пограничников, и под угрозой жизни заставили нарушить границу Белоруссии.

После этого Лукашенко выразил мнение, что потоки нелегальных мигрантов продолжат прибывать в Европу.