Лукашенко готов помочь Европе с нелегальной миграцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что готов помочь Европе в вопросе нелегальной миграции. С таким заявлением глава государства выступил перед журналистами в среду, 21 июля.

По его словам, Европе также необходимо предоставить факты, которые подтверждают их нападки о наплыве мигрантов из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее Европу о возможном ухудшении проблем с мигрантами.

20 июля белорусские пограничники задержали несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, которые пересекли границу из Литвы. По их словам, их не кормили, заставляли давать ложные показания против белорусских пограничников, и под угрозой жизни заставили нарушить границу Белоруссии.

После этого Лукашенко выразил мнение, что потоки нелегальных мигрантов продолжат прибывать в Европу.