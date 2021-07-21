Германия сообщила о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку — 2"

Кабмин ФРГ сообщил о сближении позиций с США по "Северному потоку — 2" Фото: REUTERS

Заместитель официального представителя кабинета министров Германии Мартина Фитц сообщила о прогрессе в переговорах с Соединенными Штатами Америки по вопросу газопровода "Северный поток — 2".

- Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно, — сказала она во время брифинга.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Вашингтон и Берлин объявят о достижении договоренности по поводу "Северного потока – 2" в среду, 21 июля. Как ожидалось, США отойдет от своей позиции противостояния проекту, а Германия возьмет на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетики и дипломатии. По некоторым данным, американская сторона призвала Украину не критиковать сделку.