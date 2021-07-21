Эколог Сергей Маликов о приватизации леса: Пока прощупывают почву Фото: Иван МАКЕЕВ

В России предложили приватизировать лесные территории, чтобы на таких участках заниматься «интенсивным выращиванием леса». Идею в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил экологи и член экспертного совета при комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.

Эксперт отметил, что слово «приватизация» в России воспринимается как нарицательное, и люди к нему относятся отрицательно.

- Вероятно, будет запрещено вырубать лес или, наоборот, на этой территории нужно его высаживать. Посмотрим, каким образом пойдет обсуждение. Думаю, пока что это вбросы для того, чтобы понять, как отреагирует населения, кто заинтересуется из местных элит. У нас, к сожалению, считают, что примут какой-то правильный закон, а вот реализовываться он будет в другом ключе, когда в итоге заберут все леса, закроют их забором, - отметил он.

Сергей Маликов добавил, что его пугает возможность закрытия большого количества лесов, которые находятся вокруг больших городов: по словам эколога, у городских жителей остается все меньше и меньше мест, куда можно поехать на природу.

Специалист отметил также, что такие предложения могут быть попыткам «прощупать почву», ведь за приватизацией леса может последовать приватизация рек, озер и морей. По словам эколога, воздух, земля и вода становятся все более и более значимыми и эффективными ресурсами.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Рослесхоз считает нецелесообразной идею приватизации лесов России. Против данного предложения накануне также выступило и российское Министерство природы.