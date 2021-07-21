Студентку, сбившую детей в Солнцеве, перевели из одиночной камеры СИЗО в общую

Валерия Башкирова проведет два месяца в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая детей в Солнцево, оказалась в СИЗО. Изначально суд оставил ее под домашним арестом, но после эту меру пресечения заменили на заключение.

Источники сайта mk.ru рассказали, как девушка обустроилась в женском СИЗО № 6 «Печатники». Валерия сидит в обычной камере, где она 22-я заключенная.

Девушке достались верхние нары на двухярусной кровати и книга «Смерть после бала». Другие заключенные в курсе, за что девушка оказалась в изоляции, но не обсуждают эту тему. Многие отнеслись с пониманием к ситуации и склонны полагать, что девушка виновата в произошедшем только частично – она не имела намерения убивать детей.

Прежде чем попасть в эту камеру, Валерия провела первую ночь в «одиночке». После того, как сотрудники убедились, что опасности для жизни девушки нет, ее перевели в общую. По словам собеседника издания, Башкирова успела наладить контакт с тремя заключенными.

На встрече с членами ОНК девушка подтвердила, что обстановка в камере нормальная, никакого давления на нее не оказывают.

Девушка общается с психологом и попросилась в православный храм, который находится в здании СИЗО. Помимо этого, Валерия попросила тетрадь, чтобы вести дневник. Про еду она не говорит, но призналась, что похудела на 3 кг.

В страшной аварии, которую устроила студентка на "Мазде" на улице Авиаторов 16 июля, погибли двое мальчишек - двоюродные братья 5 и 4 лет. Третья жертва - маленькая девочка, получила множество травм, но осталась жива.

Про саму Башкирову известно, что права она получила за семь месяцев до аварии и на ее счету множество нарушений ПДД.