Студентка, сбившая троих детей в Москве, получила права за семь месяцев до аварии

Пока девушка находится под домашним арестом на даче. Пользоваться интернетом и телефоном ей запрещено Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зебра, светофора нет, дорога моногополосная, а ты пешеход. Ступаешь на проезжую часть и ждешь, года машины затормозят. Или гордо шествуешь, не обращая внимания на движение — право имею. А, может, ты водитель — резко тормозишь перед неожиданно выскочившими людьми (и откуда они взялись!).

Ситуация, знакомая всем, поэтому так и зацепило ДТП, случившееся 16 июля 2021, на пешеходном переходе улицы Авиаторов, что недалеко от метро «Солнцево». Но главное - участники и последствия аварии. Напомним, что случилось.

ПРОКАТИЛА КОЛЯСКУ НА КАПОТЕ

В первом часу дня в пятницу легковой автомобиль «Мазда» протаранил троих детей, которые переходили дорогу со взрослыми. На прогулку с девятимесячной дочкой, пятилетним сыном и четырехлетним племянником вышла москвичка Марина. Вместе с ней шла ее мама, бабушка малышей. Все, что происходило, посекундно отследили камеры видеонаблюдения.

Женщины с детьми шли по зебре. Это двухполосная односторонняя дорога, с разрешенной скоростью в 60 км/час. Прежде чем выйти на проезжую часть с детьми, взрослые посмотрели по сторонам. На крайней правой полосе остановилась иномарка белого цвета, и только после этого семья начала движение по переходу.

Младшая из детей, девятимесячная девочка, находилась в коляске, ее родной пятилетний брат ехал на беговом велосипеде, двоюродный четырехлетний — на самокате. Бабушка и мама шли позади детей на расстоянии не более полуметра. В этот момент по крайней левой полосе двигалась «Мазда». Судя по видеокадрам, которые обнародовала Прокуратура Москвы, иномарка не притормозила у зебры. Машина снесла детей. Коляска с девочкой проехала на капоте больше 100 метров, и только после этого рухнула на асфальт.

Пятилетний мальчик умер в больнице спустя три часа после аварии. На следующий день, в субботу, 17 июля, скончался его двоюродный четырехлетний брат. Их девятимесячная сестренка выжила, вчера мама забрала ее домой из больницы.

Виновницу аварии, 18-летнюю Валерию Башкирову задержали на месте ДТП. В тот же день она прошла медицинское освидетельствование: наркотиков и алкоголя в крови не нашли. Спустя сутки в Никулинском суде Москвы ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения — домашний арест до 15 сентября.

В первом часу дня в пятницу легковой автомобиль «Мазда» протаранил троих детей, которые переходили дорогу со взрослыми

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО 18-ЛЕТНЮЮ ЛИХАЧКУ

Валерия Башкирова, студентка первого курса РАНХиГС, родилась и выросла в Москве. Мать девушки - предприниматель, у нее собственная ветклиника, отец когда-то служил в милиции, уволился в звании лейтенанта, сейчас водитель у одного из депутатов Госдумы.

Машину Валерии подарили на 18-летие, но оформлена иномарка на маму девушки. Права Валерия получила в декабре 2020-го года, то есть за семь месяцев до кровавой аварии. На авто студентка ездила на занятия, а еще в загородный дом семьи, в котором сейчас она находится под домашним арестом.

16 июля Валерия вместе со своим 18-летний бойфрендом, он тоже студент, ехала на озеро купаться. Маршрут девушке был хорошо знаком. Улица Авиаторов находится всего в паре кварталов от московской квартиры семьи, и мимо этого пешеходного перехода она проезжала много раз. Но что же случилось, почему она сбила людей?

- Я смотрела на телефон с навигатором. Он не был у меня в руках, а лежал у коробки передач. В этот момент меня ослепило солнце и людей я вообще не заметила, - дала объяснения на месте аварии Валерия Башкирова.

Ее бойфренд заверил полицию, что тоже не видел людей из-за ослепившего и его солнца.

С начала этого года за «Маздой» числится восемь неоплаченных штрафов, и все за превышение скорости. Правда, машиной часто пользовалась мама девушки, а, кто сидит за рулем, приборы не фиксируют, и по квитанциям, кто нарушитель, не узнаешь.

В ближайшие дни решение суда, которое гособвинение считает слишком мягким, будет обжаловано. А пока девушка находится под домашним арестом на даче. Пользоваться интернетом и телефоном ей запрещено.

Виновницу аварии, 18-летнюю Валерию Башкирову задержали на месте ДТП

- С ней связаться невозможно. Но я общалась с ее мамой, и она рассказала, что Лера в шоковом состоянии. Она не может уснуть, постоянно плачет и еще полностью отказалась от еды. Сутки напролет она лежит в кровати и даже шторы не открывает, - рассказала KP.ru Екатерина, подруга обвиняемой в смертельном ДТП.

Расследование уголовного дела из полиции было передано в Следственный комитет Москвы. Наказание по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц» - до семи лет лишения свободы.

ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УСТАНОВИЛИ ПОСЛЕ ДТП

Призёр чемпионатов России и Европы по ралли-кроссу, автоэксперт Татьяна Елиссева разобрала по пунктам видео аварии:

1. Скорость она не превышала, не ускорялась. При этом пренебрегала главным правилом: не притормозила у черно-белой разметки. По траектории движения видно, что водитель вообще не ожидала появления пешеходов. Остановившийся справа автомобиль для нее должен был стать сигналом для полного торможения. У нее, учитывая дефицит, опыта вождения, этого знания, а точнее рефлекса, не было.

2. Пешеходов она, конечно, видела. Произошло это за два-три метра до столкновения. Только в этот момент она начала торможение. «Мазде» при скорости в 60 км/час необходимо было не три, а 12 метров до полной остановки.

3. Второй участник ДТП — белый автомобиль справа от виновницы аварии стал невольным соучастником. Правило хорошего тона — предупредить водителей и пешеходов об опасности. Водитель в зеркала видел «Мазду», при этом ничего не предпринял. Можно и нужно было нажать на сигнал, включить аварийку.

4. Но и пешеходы тоже полноценные участники движения. Нужно было остановиться, прежде чем выходить на вторую полосу, и продолжить движение, только убедившись, что их готовы пропустить.

Кстати, спустя несколько часов после ДТП у пешеходного перехода установили лежачий полицейский. Это первая авария с жертвами на этом участке дороги. Возможно, уже очень скоро на этом месте установят светофор. Точнее снова установят. Демонтирован он был два года назад. Именно тогда переход сделали нерегулируемым.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Надо привлечь автоинструктора за халатность»

Антон Шапарин, вице-президент Национального союза автомобилистов:

- У нас люди ездят с телефонами и в них смотрят. Это факт и это уже норма. В Италии, а на Кипре запрещено водителю что-либо держать в руках кроме руля. Наше же законодательство устарело, у нас только разговаривать по телефону запрещено, а сидеть в соцсетях — можно. Но это лишь один аспект. Эта авария показала, насколько «хорошо» в наших автошколах готовят водителей. Их давно перестали учить вождению, вместо этого готовят к сдаче экзаменов. На выходе мы получаем такие ситуации, когда водитель даже не понимает золотого правила пешеходного перехода: остановилась машина справа — срочно тормози. На мой взгляд, отчасти в этом виноват лично автоинструктор, который обучил такого водителя. Его тоже надо привлечь за халатность.

«Кнопки на светофорах спасут пешеходов»

Пётр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки»:

- Статистика ГИБДД показывает, что большинство ДТП с пешеходами случаются именно на нерегулируемых пешеходных переходах. Зебра без светофора создает ложное чувство безопасности у пешеходов. Что нужно сделать, чтобы такие аварии не повторялись? Все очень просто. Первое — это светофоры с вызывной кнопкой. Увеличение их количества избавит нас от пробок и защитит пешеходов. Второй способ — это установка лежачих полицейских. И ставить их надо не после ДТП, как в этом случае. Это простое устройство всегда заставляет водителей сбросить скорость и дополнительно обращает внимание на сам факт наличия пешеходного перехода.

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