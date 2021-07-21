Минэнерго: биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля 2021 года

В Минэнерго сообщили, что биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил, что биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля 2021 года. Причиной этому станет увеличение объемов производства топлива после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

- Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны, — сказал Сорокин в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее биржевая стоимость бензина Аи-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну, при этом индекс марки "Регуляр-95" (Аи-95) превысил 59,8 тысяч рублей. Обе цены обновили исторический максимум 2020 года. Бензин Аи-92 в ходе торгов увеличил цену на 0,55%, до 57,06 тысячи руб. за тонну, бензин Аи-95 вырос в цене на 0,59%, до 59,84 тысячи руб.