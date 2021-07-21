Путин поручил подумать о передаче лесоохраны некоторых регионов России на федеральный уровень Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству подумать о передаче полномочий по лесоохране некоторых регионов государства на федеральный уровень. В частности, это касается субъектов, на территории которых есть обширные леса и низкая плотность населения. Такое поручение глава государства дал в среду, 21 июля, во время совещания с членами кабинета министров.

- Есть идея для регионов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия по охране лесов на федеральный уровень. Давайте мы это пометим для себя. Прошу правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения, - сказал Владимир Путин, заслушав доклад главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с пожарами в некоторых регионах.

Как писал сайт Kp.ru, российский лидер также отметил, что не во всех регионах государства получилось предотвратить чрезвычайную ситуацию и лесные пожары из-за аномальной жары.