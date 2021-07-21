Глава МЧС назвал неблагоприятным прогноз развития природных пожаров в России Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Глава российского МЧС Евгений Зиничев назвал неблагоприятным прогноз развития природных пожаров на территории государства. Об этом он заявил в среду, 21 июля, во время совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

По словам министра, в настоящее время основные усилия ведомства сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров. Когда угроза возгорания снимается с населенных пунктов, спасатели переключаются на помощь сотрудникам Рослесхоза и региональным лесопожарным.

- С начала пожароопасного сезона текущего года на территории России возникло примерно 11 тысяч очагов лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом, хоть и незначительное, но сокращение есть. Это касается и очагов пожаров, и площадей – на четыре и 17 процентов соответственно снижение, - сообщил Евгений Зиничев.

Глава МЧС России добавил, что сейчас действует более 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы. Кроме того, текущей пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами воздуха.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Путин поручил правительству подумать о передаче полномочий по лесоохране некоторых регионов России на федеральный уровень.