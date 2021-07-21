Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 17:46

Голикова: Заболеваемость ковидом смещается из центральных и столичных регионов

Вице-премьер России сообщила, что снижается доля заболевших среди медработников
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вице-премьер России сообщила, что снижается доля заболевших среди медработников.

Вице-премьер России сообщила, что снижается доля заболевших среди медработников.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентов Владимиром Путиным доложила о ситуации с коронавирусом в стране.

- К сожалению, ситуация остается напряженной. Зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания. Это практически уровень прошлой недели, но в большинстве регионов - напряженная. В Москве заболеваемость снизилась, на 2-3 местах - МО и СПб. Доля других субъектов РФ выросла до 63,5%. В прошлый раз - 51,2%. Заболеваемость смещается в другие регионы страны. В 10 регионах - снижение, - сказала она.

При этом она отметила, что ситуация среди населения разная. Снижается доля заболевших среди медработников. По остальным категориям наблюдается незначительный рост. Так, непростая ситуация обстоит среди работников пищевой промышленности.

Президент России отметил, что для налаживания ситуации необходимо убеждать людей вакцинироваться, однако принуждать к прививке нельзя.