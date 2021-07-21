Лавров – об обещании ФРГ обеспечить продление транзита российского газа на Украину: «Знать, Германия сильна» Фото: REUTERS

В проекте соглашения Германии и США по трубопроводу «Северный поток – 2» заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями против российской стороны. В среду, 21 июля, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров оценил угрозу новых санкций.

- Любая угроза санкций не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Европейский союз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Что касается конкретного случая с «Северным потоком», тут предлагают дождаться официального объявления, - отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью «Интерфаксу», опубликованном на сайте МИД России.

Сергей Лавров добавил, что больше всего по итогам данным переговоров его удивило то, что Германия взяла на себя обязательство обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года.

- Знать, Германия сильна… Посмотрим, как это будет окончательно оформлено, - отметил министр иностранных дел.

Как писал сайт kp.ru, накануне заместитель представителя немецкого правительства Мартина Фитц сообщила о прогрессе в переговорах с американской стороной по поводу строительства трубопровода «Северный поток — 2».