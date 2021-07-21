Лавров – об инциденте с Defender в Черном море: «Владычице морей» вдруг не разрешили пройти там, где она захотела Фото: REUTERS

Попытки испытать Россию на прочность, подобные инциденту с британским эсминцем Defender в Черном море, будут продолжаться. Об этом в среду, 21 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выразив надежду на то, что страны НАТО быстро поймут, чем могут закончиться провокации.

- Учитывая «истории болезни» коллег с Запада, особенно британских, это долговременный синдром утраты или грусти по былому величию. «Владычице морей» вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. Эти попытки испытывать нас на прочность надолго, - отметил министр в интервью «Интерфаксу».

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что после инцидента с эсминцем глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство «продолжит отстаивать право на свободное судоходство в мировом океане». Сергей Лавров подчеркнул, что эти слова, по меньшей мере, неграмотные, поскольку свобода судоходства, когда речь идёт о территориальном море какого-либо государства, подвергается существенным ограничениям.

- Было показательно, насколько быстро ретировался эсминец. Все его причитания о том, что никаких задних мыслей у них не было кроме «отстаивания чистоты международного права», не стоят и ломаного пенса, были опровергнуты «автобусной остановкой», где нашли секретные документы британского морского ведомства, - подчеркнул глава МИД России.

Сергей Лавров отметил, что данная находка развеяла любые утверждения о том, что никакой провокации со стороны британского военного судна в российских водах не планировалось.