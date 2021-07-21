Госдеп США: Германия обязалась принимать меры в случае ограничения Россией поставки энергоносителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. Об этом в среду, 21 июля, заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Она сообщила, что американская и немецкая стороны сегодня достигли договоренности по газопроводу «Северный поток – 2» и в ближайшие часы объявят детали данного соглашения.

- Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь некоторые детали. Например, ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций, если Россия будет ограничивать поставки энергоносителей, - заявила Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя переговоры США и Германии по трубопроводу и угрозу новых санкций, подчеркнул, что любая угроза санкционных мер против России является неприемлемой.