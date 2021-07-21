Зеленский посетит США 30 августа 2021 Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ожидают визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа текущего 2021 года. Об этом в среду, 21 июля, говорится в сообщении Белого дома.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки заявила, что США «с нетерпением ждут» президента Украины в своей столице. По ее словам, этот визит подтвердит поддержку американской стороной территориальной целостности Незалежной.

- Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать Владимира Зеленского в Белом доме. Данный визит украинского лидера в Вашингтон подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России в Донбассе и Крым, а также тесное сотрудничество наших государств по энергетической безопасности, - сказала она.

Как писал сайт kp.ru, 7 июня Джозеф Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Президенты обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине.