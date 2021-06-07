После долгих уговоров: Джо Байден все-таки позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил в США

Байден во время выступления в Верховной раде, 2015 г. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Президент Украины наконец-то услышал долгожданный звонок в своем кабинете. На том конце провода оказался его коллега из Белого дома. Беседа оказалась длинной, но пресс-секретари лидеров оказались скупы на подробности. От представителя американской стороны журналисты узнали лишь, что Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон и пообещал отстаивать суверенитет Украины на встрече с Владимиром Путиным 16 июня.

- Приглашение Зеленского — это определенный посыл, что «не я еду к вам, а вы едете ко мне», - считает американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Президенту Украины нужно что-то от США, вот пусть он и едет. Как русские князья ездили в орду за ярлыком.

Ряд источников сообщает, что встреча Зеленского с Байденом прорабатывалась уже несколько месяцев и должна была состояться до саммита в Женеве, но в конце апреля Киев сменил руководство «Нафтогаза» и решение о визите было заморожено. В то же время, сам звонок из Вашингтона в Киев — знак от американской стороны, говорит эксперт.

- Любые переговоры с Россией без участия Украины могут расцениваться в Киеве, как отказ Америки от обязательств, которые она на себя взяла после Майдана. То есть звонок Байдена — это определенные гарантии «мы про вас помним, мы вас не бросаем», но не больше.

А вот на громкие заявления Белого дома о том, что «президент Байден будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным» обращать внимание не стоит, считает Левин. Это риторика и ничего больше. Что будет на самой встрече и как пойдет диалог, пока никто не знает.

Тем временем, появились и первые последствия разговора Байдена с Зеленским: не успели еще лидеры стран положить трубки, как Госдепартамент США сообщил, что «исключение из санкций США для компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG может быть отозвано». То есть на нее могут быть наложены новые ограничения.

- Хоть и мало информации об этой беседе, но не сомневаюсь, что поднимался в том числе и газовый вопрос, - уверен Ярослав Левин. - Просто посмотрите по новостным лентам, активные призывы к общению со стороны офиса Зеленского начались именно после того, как США сказали, что не будут вмешиваться в строительство «Северного потока-2».

Напомним, на разговоре очном или хотя бы телефонном неоднократно буквально настаивал Владимир Зеленский. Так в интервью информационному порталу Axios заявил, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте, лишь бы до его с Владимиром Путиным встречи. А она пройдет в Женеве в среду 16 июня. Инициатором этого саммита выступила американская сторона. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Последний раз лидеры России и США встречались в 2018 году в Хельсинки. Тогда Владимир Путин общался Дональдом Трампом.

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