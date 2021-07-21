Путин и Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2». Сегодня лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта. Об этом в среду, 21 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Меркель проинформировала Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг трубопровода во время недавних переговоров с американским президентом Джозефом Байденом в Вашингтоне.

- В качестве отдельной темы была затронута возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через территорию Украины после 2024 года, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора также обсудили транзит газа через Украину, реализацию минских соглашений и вопросы двусторонней повестки.