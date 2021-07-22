Руководство Театра им. Ермоловой объяснило увольнение актеров оптимизацией ресурсов

Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Руководству пришлось пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации, - рассказали в театре РИА Новости.

Также отмечается, что самой главной причиной изменений стала оптимизация ресурсов на фоне пандемии.

- Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц, - уточнили в пресс-службе театра.

Ранее сообщалось, что 20 июля в московском Театре имени Ермоловой начался отпуск. Всего за неделю до этого руководство театра приняло решение о сокращении штата.

В начале лета новым директором театра стал Сергей Кузоятов (бывший главный бухгалтер). А до этого времени, должность занимал Олег Меньшиков, который теперь только худрук.

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