В США заявили, что Калининградская область станет угрозой для НАТО в случае конфликта с Россией Фото: REUTERS

В случае возможного конфликта России и НАТО ракеты дальнего действия, запущенные с территории Калининградской области, будут представлять "болезненную занозу в боку Альянса". Такое мнение в публикации на портале 19FortyFive представил американский военный специалист Себастьян Роблин.

В материале говорится, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически, теоретически, могли бы стать прибалтийские страны.