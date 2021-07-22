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В мире22 июля 2021 0:45

В США заявили, что Калининградская область станет угрозой для НАТО в случае конфликта с Россией

Американский эксперт назвал данный регион "занозой в боку Альянса"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В США заявили, что Калининградская область станет угрозой для НАТО в случае конфликта с Россией

В США заявили, что Калининградская область станет угрозой для НАТО в случае конфликта с Россией

Фото: REUTERS

В случае возможного конфликта России и НАТО ракеты дальнего действия, запущенные с территории Калининградской области, будут представлять "болезненную занозу в боку Альянса". Такое мнение в публикации на портале 19FortyFive представил американский военный специалист Себастьян Роблин.

В материале говорится, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически, теоретически, могли бы стать прибалтийские страны.