Маас: Германия и США нашли конструктивное решение по "Северному потоку - 2"

Хайко Маас Фото: REUTERS

Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.

«Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе "Северного потока - 2" мы с США нашли конструктивное решение. Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и будем работать над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии», - написал глава МИД ФРГ на своей странице в Twitter.

Как говорится в официальном заявлении министра, распространенного МИД ФРГ, заключив эту сделку, Берлин и Вашингтон «снова смогли реализовать общие цели и убеждения также в отношении России и энергетической политики». По его словам, как «трансатлантические партнеры», они намерены «твердо стоять» на стороне Киева.

Отмечается, что работы над сохранением транзита газа через Украину немецкая сторона собирается «активно поддерживать украинскую экономику» для того, чтобы незалежная стала «более устойчивой и независимой» при помощи возобновляемых источников энергии.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» остановить не представляется возможным, поскольку проект реализован на 99%, но в США сообщили, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.