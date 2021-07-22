Биолог назвал категории россиян, для которых штамм «дельта» наиболее опасен Фото: Александр ГЛУЗ

Штамм коронавируса «дельта» не более смертоносный, чем другие разновидности, однако быстрее распространяется в группах риска, где люди умирают чаще. Такое заявление сделал молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов, отметив, что у переболевших или вакцинированных от COVID-19 риск летального исхода минимален.

«А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Как считает специалист избежать возникновения более опасных мутаций коронавирусной инфекции нового типа невозможно, однако вакцинация или перенесенное заболевание снижает вероятность заражения.

«Поэтому для вас новый "опасный" штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты», – заявил Харитонов, обращаясь к вакцинированным и переболевшим коронавирусом.

Напомним, накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что летальность дельта-штамма ниже, чем у других вариантов коронавирусной инфекции, добавив, что говорить об увеличении летальных исходов не совсем правильно, поскольку ситуации сейчас и весной прошлого года отличаются.