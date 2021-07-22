Ревакцинация от коронавируса открылась во всех прививочных центрах Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции теперь возможно во всех прививочных центрах Москвы. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной», - заявила заммэра, отметив, что ранее повторную вакцинацию запустили в домах престарелых.

Как уточнила Ракова с сегодняшнего дня, 22 июля, во всех действующих городских центрах вакцинации в столице можно будет сделать повторную прививку вакцинами от коронавируса «Спутником Лайт» или «Спутником V».

Заммэра отметила, что пройти ревакцинацию можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», а также в центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.

Напомним, ранее московские власти сообщили, что вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в Москве хватит только тем, кто собирается делать вторую инъекцию.