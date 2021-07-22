Больной коронавирусом замаскировался под жену, чтобы пробраться на самолет Фото: Иван ВИСЛОВ

Больной коронавирусом индонезиец замаскировался под свою жену, чтобы пробраться в самолет.

Пассажир хотел улететь из Джакарты на остров Тернате, однако перед вылетом заболел COVID-19. Мужчина решил замаскироваться под жену, надев женский мусульманский головной убор никаб, почти полностью скрывающий лицо. Кроме того, он использовал паспорт и удостоверение жены, у которой был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, передает CNN.

Уже во время полета мужчина переоделся в туалете, на что обратила внимание одна из стюардесс. Она уведомила об этом сотрудников аэропорта Тернате, где и задержали нарушителя. После получения положительного ПЦР-теста, его отправили на самоизоляцию. После ее завершения индонезийцем займется полиция, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Москве осудили мужчину, который поселился в хостел, зная о том, что заражен коронавирусом.