В Конгрессе США призвали Белый дом изменить дату визита Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Американские конгрессмены направили обращения в Белый дом, президенту США Джо Байдену, с просьбой об изменении даты визита в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили, чтобы члены Конгресса были тут, в Вашингтоне, в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит», - приводит украинская служба радиостанции «Голос Америки» слова члена Палаты представителей США Марси Каптур, которая заявила, что указанная дата визита ей «не нравится вообще».

В заявлении отмечается, что ранее дату визита украинского лидера раскритиковал также сенатор Тед Круз.

В минувшую среду, 21 июля, пресс-секретарь главы администрации США Джен Псаки заявила, что американский лидер примет украинского коллегу в Белом доме 30 августа. Зеленский отметил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом, в ходе которой намерен обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе, а также «угрозы, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины».