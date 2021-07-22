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В мире22 июля 2021 11:23

В Конгрессе США призвали Белый дом изменить дату визита Зеленского

Один из конгрессменов заявила, что указанная дата визита ей «не нравится вообще»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Американские конгрессмены направили обращения в Белый дом, президенту США Джо Байдену, с просьбой об изменении даты визита в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили, чтобы члены Конгресса были тут, в Вашингтоне, в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит», - приводит украинская служба радиостанции «Голос Америки» слова члена Палаты представителей США Марси Каптур, которая заявила, что указанная дата визита ей «не нравится вообще».

В заявлении отмечается, что ранее дату визита украинского лидера раскритиковал также сенатор Тед Круз.

В минувшую среду, 21 июля, пресс-секретарь главы администрации США Джен Псаки заявила, что американский лидер примет украинского коллегу в Белом доме 30 августа. Зеленский отметил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом, в ходе которой намерен обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе, а также «угрозы, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины».