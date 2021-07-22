Минпромторг РФ: Рост цен на одежду в 2021 не ожидается выше среднего

В Минпромторге сообщили, что рост цен на одежду в 2021 не ожидается выше среднего Фото: Михаил ПАТЛИС

Рост цен на одежду не превысит среднего ежегодного показателя, рассказали в Министерстве промышленности и транспорта России.

Увеличение цен на одежду и обувь происходит в розничных магазинах ежегодно. Их повышение в первый месяц сезона затем сглаживается различными скидками, акциями и распродажами, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как отметили в Минпромторге, продукция отечественных производителей может вырасти в цене не более чем на 3-5%. Это связано с увеличением платы за морские грузоперевозки ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии вследствие локдауна из-за коронавирусной инфекции и инцидентом с сухогрузом Evergreen в Суэцком канале. Кроме того, выросли коммунальные платежи, пояснили в министерстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее ретейлеры предупредили об увеличение цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне в связи с ростом стоимости перевозок и сырья.