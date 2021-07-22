Центр "Вектор": дельта-штамм способны вытеснить более патогенные мутации коронавируса

Центр "Вектор": дельта-штамм могут вытеснить более патогенные мутации коронавируса Фото: REUTERS

Новые, более патогенные мутации COVID-19 способны вытеснить центр дельта-штамм коронавируса. Такое заявление сделали в Центре «Вектор».

«В текущей эпидемиологической обстановке нельзя исключить вытеснение варианта "дельта" новыми, более трансмиссивными и патогенными вариантами в случае их появления», - приводит ТАСС заявление центра.

В «Векторе» отметили, что появление новых мутаций является частью естественной эволюции вируса. Как уточнили в центре, речь идет об активной циркуляции вируса в популяции, что «является одним из ключевых факторов, влияющих на скорость появления вариантов, которые обладают адаптивными преимуществами и лучше преодолевают защитные барьеры иммунной системы».

Напомним, ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что штамм коронавируса «дельта» не более смертоносный, чем другие разновидности, однако быстрее распространяется в группах риска, отметив, что у переболевших или вакцинированных от COVID-19 риск летального исхода минимален.