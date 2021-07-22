Суд оштрафовал Facebook и Telegram за неудаление запрещенного контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 22 июля, Суд оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. В тот же день суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации.

Как сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, социальная сеть оштрафована по трем протоколам о неудалении запрещенного контента.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ… Telegram Messenger Inc. признан виновным», - приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря.

Уточняется, что по одному протоколу Telegram оштрафован на 4 миллиона рублей, по еще двум аналогичным протоколам соцсети вынесен штраф в 5 и 2 миллиона рублей. Facebook был оштрафован по двум протоколам.

Напомним, 10 июня Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Штраф для владельцев социальной сети составил 17 миллионов рублей. В тот же день был оштрафован Telegram на десять миллионов рублей из-за отказа удалить запрещенный на территории России контент по требованию Роскомнадзора.