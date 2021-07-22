Два человека погибли от грозы на Украине Фото: REUTERS

При падении деревьев во время грозы на Украине погибли два человека, семь пострадали. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В результате падения деревьев погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно приведённым данным, один человек погиб в Донецкой области и семь попали в больницы. Еще один человек погиб из-за падения конструкций крыши в Луганской области.

Как сообщили в ГСЧС, за сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев. Кроме того, в результате непогоды без электричества остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП, в том числе в Донецкой, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 21 июля, без электричества из-за непогоды на Украине остались более 830 населенных пунктов. Больше всего пострадали центральные регионы незалежной.