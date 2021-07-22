Меркель: сделка Германии и США по "Северному потоку 2" отвечает интересам Украины

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сделка Берлина и Вашингтона по проекту газопровода «Северный поток – 2» в интересах и Украины, а также не является подарком президенту России Владимиру Путину, как об этом пишут газеты. Такое заявление сделал канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам главы немецкого правительства, соглашение не показывает, что Москва для Берлина важнее Украины и Польши.

«Это соглашение, с моей точки зрения, хорошо и для Украины», - заявила канцлер Германии, комментируя соглашение с США.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что сделка Берлина и Вашингтона по проекту «Северный поток – 2» стала победой России, отметив, что Германия нарушила европейскую солидарность в энергетической политике, в то время как многие европейские государства признают опасность со стороны газопровода. Он призвал страны Евросоюза «строить общую инфраструктуру ради собственной безопасности».