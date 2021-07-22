В Польше сделку США и Германии по "Северному потоку 2" назвали победой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сделка Берлина и Вашингтона по проекту газопровода «Северный поток – 2» стала победой России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, отметив, что Германия нарушила европейскую солидарность в энергетической политике.

Как заявил пресс-секретарь польского лидера, многие европейские государства признают опасность со стороны проекта «Северный поток - 2», поэтому он призвал страны Евросоюза «строить общую инфраструктуру ради собственной безопасности». Спыхальский отметил, что Варшава считает этот газопровод угрозой для ряда стран Центральной и Восточной Европы.

«Сегодня мы фактически говорим о победе России, когда заводим речь о строительстве этого газопровода. Россия благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и прежде всего будет на нем зарабатывать», — приводит его слова TVP.Info.

Напомним, ранее в США заявили, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против РФ, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД ФРГ в свою очередь отметил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту трубопровода, сообщил, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.