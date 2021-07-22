Песков: Россия всегда была гарантом энергетической безопасности в Европе

Россия всегда была гарантом энергетической безопасности в Европе, заявил Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была и остается гарантом энергетической безопасности в Европе.

Прецедентов, ставивших это под сомнение, назвать никто не сможет, отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Россия всегда была ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ФРГ и США подписали соглашение по газопроводу «Северный поток – 2», которое предусматривает обязанность Берлина принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД Германии заявил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.

Тем временем посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия».