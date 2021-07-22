Посол РФ в Германии заявил, что Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» или инструмента давления, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Содержание соглашения между Германией и США по газопроводу «Северный поток – 2» вызывает у Россси «крайнее удивление», поскольку оно «наполнено одиозными пассажами об «агрессии РФ», сказал дипломат в комментарии ТАСС.

Как заявил Нечаев, такая стилистика международного общения является неприемлемой. Он отметил, что России нельзя выдвигать ультиматумы, принимая за нее решения и «надменно возлагая» какие-то обязанности. Посол подчеркнул, что Москва ведет свою экономическую политику независимо, имея многолетний опыт международного сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, соглашение между ФРГ и США предусматривает обязанность Берлина принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД Германии заявил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.