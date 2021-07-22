В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса почти 55% взрослого населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти 55% взрослого населения Евросоюза прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По ее словам, в настоящее время в ЕС полностью привиты 200 миллионов человек. При этом более 68% взрослого населения получили один компонент вакцины от COVID-19. Она подчеркнула, что для борьбы с пандемией вакцинацию необходимо проводить равномерно на всей территории содружества.

Как писал сайт kp.ru, 14 июня 2021 Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-паспортов для привитых от коронавируса. Владельцы таких сертификатов должны быть полностью вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами как минимум за 14 дней до поездки. Официально действие коронавирусных сертификатов вступили в силу в Евросоюзе с 1 июля.