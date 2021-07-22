Захарова: соглашение США и Германии не помешает «Северному потоку – 2» выйти на финишную прямую
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую. Об этом в четверг, 22 июля, заявил официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
- Какие бы странные решения ни принимались под давлением американской стороны, они не способны изменить объективную реальность. «Северный поток – 2» отвечает нормам международного права и всем законам, а также «зеленой» повестке Европейского союза. Россия никогда не использовала поставку носителей в своих интересах, - подчеркнула дипломат.
Мария Захарова добавила, что российская сторона полностью уверена в том, что газопровод будет надежно функционирСоглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую. Об этом в четверг, 22 июля, заявил официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
- Какие бы странные решения ни принимались под давлением американской стороны, они не способны изменить объективную реальность. «Северный поток – 2» отвечает нормам международного права и всем законам, а также «зеленой» повестке Европейского союза. Россия никогда не использовала поставку носителей в своих интересах, - подчеркнула дипломат.
Мария Захарова добавила, что российская сторона полностью уверена в том, что газопровод будет надежно функционировать.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка немецкой и американской сторон по проекту газопровода «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, но и Украина.
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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка немецкой и американской сторон по проекту газопровода «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, но и Украина.