Захарова: соглашение США и Германии не помешает «Северному потоку – 2» выйти на финишную прямую Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую. Об этом в четверг, 22 июля, заявил официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Какие бы странные решения ни принимались под давлением американской стороны, они не способны изменить объективную реальность. «Северный поток – 2» отвечает нормам международного права и всем законам, а также «зеленой» повестке Европейского союза. Россия никогда не использовала поставку носителей в своих интересах, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова добавила, что российская сторона полностью уверена в том, что газопровод будет надежно функционирСоглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую. Об этом в четверг, 22 июля, заявил официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Какие бы странные решения ни принимались под давлением американской стороны, они не способны изменить объективную реальность. «Северный поток – 2» отвечает нормам международного права и всем законам, а также «зеленой» повестке Европейского союза. Россия никогда не использовала поставку носителей в своих интересах, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова добавила, что российская сторона полностью уверена в том, что газопровод будет надежно функционировать.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка немецкой и американской сторон по проекту газопровода «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, но и Украина.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка немецкой и американской сторон по проекту газопровода «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, но и Украина.