Национальный автосоюз назвал «сырой» идею увеличить штрафы за разговоры по телефону для водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Представители общественного движения «За безопасность» обратились в ГИБДД с предложением в шесть с лишним раз увеличить штрафы за разговоры по телефону для водителей. Штраф предлагается поднять с 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Эту идею в четверг, 22 июля, раскритиковал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, назвав ее «сырой».

Эксперт отметил, что в настоящее время в России за куда более тяжелые правонарушения на дороге, например, за выезд на встречную полосу, наказывают меньшим штрафом, а это противоречит всякой логике с юридической точки зрения.

- Сперва необходимо отредактировать ПДД, в которых прописано, что штрафуют за разговор по телефону. Тем более в настоящее время основное общение идет перепиской через мессенджеры, сказал Антон Шапарин.

Вице-президент автомобильного союза согласился с тем, что смартфон за рулем так или иначе используют большинство водителей, и это давно превратилось в большую проблему. По его словам, в некоторых государствах есть законы, которые запрещают водителю держать в руках любые предметы, даже бутылку воду – руки автомобилиста должны быть на руле. Антон Шапарин отметил, что, возможно, подобные законы следует ввести и в России, но размер штрафа не должен превышать двух тысяч рублей.

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